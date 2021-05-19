В Сбербанке раскрыли схему рекордного хищения денег у россиянки
Мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег. Об инциденте, который произошел в прошлом году, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в беседе с РБК.
Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка. Сумма ущерба составила 400 миллионов рублей.
Мошенники использовали схему, по которой жертва самостоятельно снимает деньги со своего банковского счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.
Велигодский уточнил, что преступники позвонили женщине и, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации, сообщили, что намерены «спасать деньги». Клиентка рассказала им, что у нее на счету есть 400 миллионов рублей, а в другом банке хранятся еще 380 миллионов. Мошенники пояснили, что «заниматься вопросом» будет «сотрудник ФСБ». В результате женщина в течение месяца снимала деньги и переводила «спасателям».
Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила о том, что в апреле этого года резко выросло число звонков от мошенников, которые представлялись банковским клиентам представителями правоохранительных органов и государственных структур.
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