В России создан ресурс для борьбы с мошенниками

21 мая в России начнет работу платформа «Мошеловка», пишут «Известия».

Ресурс создан для выявления мошенников и борьбы с ними. Теперь жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации.

Пострадавшим станет доступна вся необходимая информация о преступных схемах. Эксперты и волонтеры будут обобщать сообщения, и передавать их и в Центробанк и правоохранительные органы.

Ранее стало известно о том, что мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег.

Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка. Сумма ущерба составила 400 миллионов рублей.

