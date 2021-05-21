В России создан ресурс для борьбы с мошенниками
21 мая в России начнет работу платформа «Мошеловка», пишут «Известия».
Ресурс создан для выявления мошенников и борьбы с ними. Теперь жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации.
Пострадавшим станет доступна вся необходимая информация о преступных схемах. Эксперты и волонтеры будут обобщать сообщения, и передавать их и в Центробанк и правоохранительные органы.
Ранее стало известно о том, что мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег.
Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка. Сумма ущерба составила 400 миллионов рублей.
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