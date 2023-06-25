СМИ: Только в России из всех европейских стран снизились цены на продукты в мае

Россия стала единственной в Европе страной, где в мае снизились цены, передает РИА Новости.

Прошлогодний урожай и отсутствие конкурентов. Названы причины продуктовой дефляции в России

Продуктовая дефляция составила 1,12% в годовом выражении, отмечает RT.

Больше всего цены на продукты питания выросли в Венгрии, а годовые темпы роста цен более, чем на 20% также отмечены в Сербии, Словакии, Эстонии.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости рассказала, что продуктовая дефляция в России продолжится летом, а также в сентябре.



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ФОТО: РИА Новости
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