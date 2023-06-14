Абрамченко допустила продолжение продуктовой дефляции летом и в сентябре
14 июня 202309:43
Продуктовая дефляция в России продолжится летом, а также в сентябре, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом зампред правительства рассказала в интервью РИА Новости.
Ранее стало известно, что в РФ по итогам апреля цены на продукты питания снизились на 0,22% в годовом выражении, в мае — на 1,12%.
Как отметила Абрамченко, власти еженедельно мониторят ситуацию с ценами на продовольствие, пишет RT.
«Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — указала вице-премьер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru