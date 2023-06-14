Абрамченко допустила продолжение продуктовой дефляции летом и в сентябре

Ранее стало известно, что в РФ по итогам апреля цены на продукты питания снизились на 0,22% в годовом выражении, в мае — на 1,12%.

Как отметила Абрамченко, власти еженедельно мониторят ситуацию с ценами на продовольствие, пишет RT.

«Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — указала вице-премьер.

