СМИ: Tetra Pak уходит из России

Как пишет «Коммерсант», после начала военной операции, которую Россия проводит на территории Украины, российские производители сообщали об осложнении сотрудничества с Tetra Pak. Владелец «Молвеста» Аркадий Пономарев, например, сообщал, что Tetra Pak отказывается печатать упаковку для кефира и ряженки.

В конце марта заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что заменить упаковку Tetra Pak для молока могут стеклянные и пластиковые бутылки, а также бидоны и молочные автоматы.



