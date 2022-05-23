СМИ: Tetra Pak уходит из России
Шведская компания Tetra Pak уходит из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как пишет «Коммерсант», после начала военной операции, которую Россия проводит на территории Украины, российские производители сообщали об осложнении сотрудничества с Tetra Pak. Владелец «Молвеста» Аркадий Пономарев, например, сообщал, что Tetra Pak отказывается печатать упаковку для кефира и ряженки.
В конце марта заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что заменить упаковку Tetra Pak для молока могут стеклянные и пластиковые бутылки, а также бидоны и молочные автоматы.
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