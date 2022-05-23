СМИ: Tetra Pak уходит из России

Шведская компания Tetra Pak уходит из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков

Как пишет «Коммерсант», после начала военной операции, которую Россия проводит на территории Украины, российские производители сообщали об осложнении сотрудничества с Tetra Pak. Владелец «Молвеста» Аркадий Пономарев, например, сообщал, что Tetra Pak отказывается печатать упаковку для кефира и ряженки.

В конце марта заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что заменить упаковку Tetra Pak для молока могут стеклянные и пластиковые бутылки, а также бидоны и молочные автоматы.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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