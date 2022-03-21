В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока
Заменить упаковку тетрапак для молока могут стеклянные и пластиковые бутылки, а также бидоны и молочные автоматы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежду Школкину.
Ранее «Ведомости» сообщили, что из-за нехватки тары для хранения соков и молока у ретейлеров могут возникнуть сложности с поставками этой продукции. По данным источника, на рынке существуют проблемы с закупкой пленок из-за нехватки сырья и дефицит картона, а также тетрапака - упаковки, которая состоит из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги.
Школкина добавила, что в России пока есть запас тетрапака, а это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки. По ее словам, производители также ищут параллельных поставщиков.
Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в пресс-центре НСН заявил, что сейчас в России очень серьезно стоит проблема импортозамещения оборудования для производства продуктов питания, в том числе для производства сыра и молока.
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