СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
Поставщик упаковочной продукции Tetra Pak временно сократит ассортимент пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, производитель намерен приостановить выпуск упаковок объемом два литра для вина и некоторых напитков, кроме сока. В то же время Tetra Pak увеличит выпуск упаковки для социально значимых продуктов — молока и детского питания.
Отмечается, что сырья у производителя остается меньше чем на месяц. Однако сохранить упаковку на более длительный период возможно на фоне падения спроса на напитки, которое ожидается из-за отмены скидок и роста цен.
Ранее стало известно о возможных перебоях с поставками молочной продукции из-за проблем с упаковкой. Производители отмечали, что теперь тару для такой продукции в России производит только Tetra Pak, но мощностей производства хватит лишь на месяц бесперебойных поставок, пишет Ura.ru.
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