СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков

По данным издания, производитель намерен приостановить выпуск упаковок объемом два литра для вина и некоторых напитков, кроме сока. В то же время Tetra Pak увеличит выпуск упаковки для социально значимых продуктов — молока и детского питания.

Отмечается, что сырья у производителя остается меньше чем на месяц. Однако сохранить упаковку на более длительный период возможно на фоне падения спроса на напитки, которое ожидается из-за отмены скидок и роста цен.

Ранее стало известно о возможных перебоях с поставками молочной продукции из-за проблем с упаковкой. Производители отмечали, что теперь тару для такой продукции в России производит только Tetra Pak, но мощностей производства хватит лишь на месяц бесперебойных поставок, пишет Ura.ru.

