Издание сообщает, что планы касаются поставок, которые ранее были сокращены.

«Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия», — цитирует публикацию Газета.ru.

Журналисты со ссылкой на анонимного чиновника сообщили, что решение принято, чтобы «убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский хотел организовать подрыв российского трубопровода, по которому нефть поступает из Российской Федерации в Венгрию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой секретные документы Пентагона, оказавшиеся в Сети.





