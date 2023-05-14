СМИ: Страны G7 и ЕС планируют запретить перезапуск российских газопроводов
Государства G7 и Евросоюза хотят ввести запрет на перезапуск российских газопроводов, а также импорт российского трубопроводного газа, пишет Financial Times.
Издание сообщает, что планы касаются поставок, которые ранее были сокращены.
«Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия», — цитирует публикацию Газета.ru.
Журналисты со ссылкой на анонимного чиновника сообщили, что решение принято, чтобы «убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем».
Ранее глава Украины Владимир Зеленский хотел организовать подрыв российского трубопровода, по которому нефть поступает из Российской Федерации в Венгрию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой секретные документы Пентагона, оказавшиеся в Сети.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru