Reuters: компании ФРГ возобновили страхование «Северного потока»
Немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода «Северный поток». Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
По данным агентства, страховой полис покрывает нанесенный газопроводу ущерб и проблемы с остановкой прокачки газа. Также это поможет облегчить ремонтные работы.
Reuters отмечает, что некоторые немецкие акционеры выступают за сохранение газопровода на случай улучшения отношений с Россией.
Теракт на газопроводах «Северный поток» произошел в сентябре прошлого года. Одну из ниток так и не запустили.
Властям Германии придется отреагировать на информацию американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков», заявил «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru