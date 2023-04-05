Reuters: компании ФРГ возобновили страхование «Северного потока»

Немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода «Северный поток». Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

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По данным агентства, страховой полис покрывает нанесенный газопроводу ущерб и проблемы с остановкой прокачки газа. Также это поможет облегчить ремонтные работы.

Reuters отмечает, что некоторые немецкие акционеры выступают за сохранение газопровода на случай улучшения отношений с Россией.

Теракт на газопроводах «Северный поток» произошел в сентябре прошлого года. Одну из ниток так и не запустили.

Властям Германии придется отреагировать на информацию американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков», заявил «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: РИА Новости
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