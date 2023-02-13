СМИ: страны ЕС выступили против новых санкций в отношении российских банков
Несколько стран ЕС выступили против новых санкций в отношении банков России, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. При этом пока не ясно, про какие банки идет речь и какие государства не хотят поддерживать новые санкции.
Издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщало, что новый пакет санкций Европейского союза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк. Кроме того, санкции также могут включать запрет на импорт в Евросоюз из России резины и битума, а также экспорта в РФ ряда товаров, в том числе грузовиков и машин, используемых в строительстве.
Ранее журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt сообщил, что экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы аналитиков Запада, пишет НСН.
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