СМИ: страны ЕС выступили против новых санкций в отношении российских банков

Издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщало, что новый пакет санкций Европейского союза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк. Кроме того, санкции также могут включать запрет на импорт в Евросоюз из России резины и битума, а также экспорта в РФ ряда товаров, в том числе грузовиков и машин, используемых в строительстве.

Ранее журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt сообщил, что экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы аналитиков Запада, пишет НСН.

