В «Аэрофлоте» рассказали о влиянии антироссийских санкций на сроки ремонта самолетов
Из-за введения Западом антироссийских санкций сроки починки самолетов Boeing и Airbus значительно увеличились. Об этом в рамках выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023 заявил советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко, сообщило издание «Известия».
По его словам, срок ремонта двигателей Airbus A320 сегодня составляет четыре месяца вместо прежних 20 дней. Авиаперевозчики пытаются разными способами исправить положение, например, обращаются за помощью к иранским и китайским коллегам. Также, отметил Терещенко, ряд авиакомпаний предпочитает приобретать новые детали вместо ремонта вышедших из строя.
Представитель «Аэрофлота» добавил, что отечественные авиакомпании обратились к Ространснадзору и Росавиации с предложением увеличить интервалы ремонта Airbus и Boeing в ряде случаев, но только если при этом последующие полеты будут безопасны.
Ранее Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом. Об этом сообщило агентство НСН.
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