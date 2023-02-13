В «Аэрофлоте» рассказали о влиянии антироссийских санкций на сроки ремонта самолетов

Из-за введения Западом антироссийских санкций сроки починки самолетов Boeing и Airbus значительно увеличились. Об этом в рамках выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023 заявил советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко, сообщило издание «Известия».

«Маховик раскручивается»: Авиаэксперт рассказал, когда начнет летать МС-21

По его словам, срок ремонта двигателей Airbus A320 сегодня составляет четыре месяца вместо прежних 20 дней. Авиаперевозчики пытаются разными способами исправить положение, например, обращаются за помощью к иранским и китайским коллегам. Также, отметил Терещенко, ряд авиакомпаний предпочитает приобретать новые детали вместо ремонта вышедших из строя.

Представитель «Аэрофлота» добавил, что отечественные авиакомпании обратились к Ространснадзору и Росавиации с предложением увеличить интервалы ремонта Airbus и Boeing в ряде случаев, но только если при этом последующие полеты будут безопасны.

Ранее Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРемонтAirbusBoeingАэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры