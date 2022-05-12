СМИ: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50 процентов

По данным агентства, спрос на российские энергоресурсы сохраняется на высоком уровне благодаря Индии и Китаю, которые заняли место планирующих ввести эмбарго стран Евросоюза.

Согласно документу IEA, при уровне экспорта в восемь миллионов баррелей нефти в сутки с начала 2022 года Россия в месяц продаёт нефти и нефтепродуктов на сумму порядка 20 млрд долларов.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может состояться в ближайшее время, сообщает RT.

