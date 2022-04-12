СМИ: Сеть магазинов Obi уходит из России

Любошиц в этой сделке представляет интересы немецкого холдинга и потенциального покупателя. Известно также, что акционер принял решение продать магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест.

Cеть Obi начала работать в России с 2003 года. На начало текущего года в нее входило 27 гипермаркетов, в которых трудятся почти пять тысяч сотрудников.

Ранее ИКЕА заявила, что приостанит производство на территории РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине, а также весь экспорт и импорт продукции. В минувшие выходные зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что ИКЕА сохранит рабочие места в России.

