СМИ: Сеть магазинов Obi уходит из России

Немецкая Obi GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес – сеть магазинов Obi – основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

Об этом пишут «Ведомости». По данным издания, бизнес ритейлера в России перейдет российскому инвестору, который будет развивать компанию на территории страны. Отмечается, что в будущем товарный знак Obi может исчезнуть. Под каким названием будет работать сеть магазинов неизвестно.

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Любошиц в этой сделке представляет интересы немецкого холдинга и потенциального покупателя. Известно также, что акционер принял решение продать магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест.

Cеть Obi начала работать в России с 2003 года. На начало текущего года в нее входило 27 гипермаркетов, в которых трудятся почти пять тысяч сотрудников.

Ранее ИКЕА заявила, что приостанит производство на территории РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине, а также весь экспорт и импорт продукции. В минувшие выходные зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что ИКЕА сохранит рабочие места в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бизнес
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