ФНПР: ИКЕА сохранит рабочие места в России

ИКЕА сохранит рабочие места в России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова.

Ранее в компании заявили, что приостановили производство на территории РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине, а также весь экспорт и импорт продукции.

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Шершуков добавил, что обстановка меняется каждый день, но, по состоянию на 7 марта, ИКЕА после переговоров сохранит рабочие места в нашей стране.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне спецоперации на Украине и антироссийских санкций большинство компаний в России не увольняет сотрудников, а ждет, пока ситуация разрешится.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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