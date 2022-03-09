ФНПР: ИКЕА сохранит рабочие места в России
ИКЕА сохранит рабочие места в России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова.
Ранее в компании заявили, что приостановили производство на территории РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине, а также весь экспорт и импорт продукции.
Шершуков добавил, что обстановка меняется каждый день, но, по состоянию на 7 марта, ИКЕА после переговоров сохранит рабочие места в нашей стране.
Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне спецоперации на Украине и антироссийских санкций большинство компаний в России не увольняет сотрудников, а ждет, пока ситуация разрешится.
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