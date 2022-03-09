ФНПР: ИКЕА сохранит рабочие места в России

Шершуков добавил, что обстановка меняется каждый день, но, по состоянию на 7 марта, ИКЕА после переговоров сохранит рабочие места в нашей стране.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне спецоперации на Украине и антироссийских санкций большинство компаний в России не увольняет сотрудников, а ждет, пока ситуация разрешится.