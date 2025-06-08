СМИ: Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году

«В разгар затяжного конфликта на Украине, снижения цен на нефть, жестких санкций и экономического спада российский рубль укрепляется», — говорится в сообщении CNBC.

Канал ссылается на данные Bank of America, согласно которым рубль в этом году стал лидером по росту среди мировых валют, прибавив более чем на 40%. Отмечается, что укреплению российской валюты способствовали контроль за движением капитала, усиление монетарной политики со стороны ЦБ, а также ослабление доллара США.

Ранее совет директоров Банка России впервые за три года принял решение снизить ключевую ставку до 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».