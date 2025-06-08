СМИ: Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году
Российский рубль в этом году стал самой эффективной валютой в мире. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
«В разгар затяжного конфликта на Украине, снижения цен на нефть, жестких санкций и экономического спада российский рубль укрепляется», — говорится в сообщении CNBC.
Канал ссылается на данные Bank of America, согласно которым рубль в этом году стал лидером по росту среди мировых валют, прибавив более чем на 40%. Отмечается, что укреплению российской валюты способствовали контроль за движением капитала, усиление монетарной политики со стороны ЦБ, а также ослабление доллара США.
Ранее совет директоров Банка России впервые за три года принял решение снизить ключевую ставку до 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru