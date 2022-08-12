СМИ: Индонезия вряд ли согласится на предложение ограничить цены на российскую нефть

При этом Джакарта вряд ли согласится на предложение, предпочтя остаться в стороне в этом вопросе. Предложение Индонезии поступило от министра финансов США Джаннет Йеллен. Она провела переговоры с рядом индонезийских чиновников.

«Среди стран G20 в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, так как Пекин — один из крупнейших импортеров российской нефти, пишет издание. Эксперты отмечают, что Индонезия придерживается собственной внешней политики и, дождавшись решения КНР и Индии, способна не занимать сторону ни Запада, ни России.

Напомним, страны «Большой семёрки» (G7) намерены установить механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на нефть «взлетят до небес», если будут введены ограничения на её поставки из России.

