СМИ: Просрочка по ипотеке и автокредитам резко выросла за год

По данным Объединенного кредитного бюро, просрочка по жилищному кредитованию достигла 95 млрд рублей — рост на 97%, по автокредитам — 32 млрд рублей — на 85% выше прошлогоднего показателя.

В Центробанке подтвердили ухудшение качества обслуживания этих видов кредитов. Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 4% в автокредитовании и 1,1% по ипотеке. Регулятор считает, что ситуация связана с «вызреванием» ссуд, выданных в период бурного кредитования в 2023–2024 годах, когда банки активно работали с заемщиками повышенного риска.

Ранее россияне пожаловались на навязывание в банках дополнительных услуг к кредитам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

