«Автостат»: Продажи автомобилей в январе вырастут вдвое
В январе автодилеры ожидают увеличения продаж автомобилей на 30-77%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
В первые дни года трафик в шоурумах был на традиционном для праздников уровне, однако «выше аналогичного периода прошлого года на 30%», сообщил изданию директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец. Главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов предположил, что по итогу января 2024 года продажи составят 70-80 тысяч автомобилей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Как отмечают эксперты, до 2022 года зарубежные марки с 1 января ежегодно обновляли прайс-лист, провоцируя спрос на автомобили по «старой» цене. Ожидается, что в этом году китайские производители обновят стоимость машин, однако это произойдет не раньше 15 января. В целом в годовом выражении автомобили могут вырасти в цене на 15-40%, говорится в материале.
Ранее исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов в беседе с НСН предположил, что в начале 2024 года цены на автомобили должны стабилизироваться. Также отметил, что не ожидает девальвационного роста цен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
- Путин считает задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем
- Путин не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
- В Ростовской области выявили опасную Coca-Cola из Казахстана
- Евросоюз намерен поставить Украине 1 млн снарядов к весне
- Два человека погибли при крушении учебного самолета в Иране
- Аналитики назвали самыми прибыльными вложениями 2023 года биткоин и акции
- СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс
- Получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон начал учить русский язык
- Компания Apple начала выплачивать компенсацию владельцам iPhone из-за батарей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru