«Автостат»: Продажи автомобилей в январе вырастут вдвое

В первые дни года трафик в шоурумах был на традиционном для праздников уровне, однако «выше аналогичного периода прошлого года на 30%», сообщил изданию директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец. Главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов предположил, что по итогу января 2024 года продажи составят 70-80 тысяч автомобилей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты, до 2022 года зарубежные марки с 1 января ежегодно обновляли прайс-лист, провоцируя спрос на автомобили по «старой» цене. Ожидается, что в этом году китайские производители обновят стоимость машин, однако это произойдет не раньше 15 января. В целом в годовом выражении автомобили могут вырасти в цене на 15-40%, говорится в материале.

Ранее исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов в беседе с НСН предположил, что в начале 2024 года цены на автомобили должны стабилизироваться. Также отметил, что не ожидает девальвационного роста цен.

