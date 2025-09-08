На Ставрополье задержали гражданина Азербайджана за подготовку терактов

Гражданин Азербайджана задержан в Ставропольском крае за подготовку террористических актов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант инициативно вступил в состав запрещенной в России украинской террористической организации и по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов, предполагаемых для совершения преступлений. В частности, диверсионно-террористические акты планировали в административных зданиях силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе.

Злоумышленник приобрел элементы для изготовления самодельных взрывных устройств, разместил их в тайнике и затем намеревался собрать несколько бомб для терактов. Известно, что задержанный служил в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее в Москве задержали украинку со взрывчаткой, женщина сотрудничала со спецслужбами Киева, пишет 360.ru.

