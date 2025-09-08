Любовь правит миром, поэтому постановка посвящена чувствам и парам, в которых есть русский след, рассказала художественный руководитель и продюсер спектакля «Наваждение», заслуженный тренер РФ Ирина Винер в разговоре со спецкором НСН.



Премьера спектакля «Наваждение» состоялась во Дворце Ирины Винер 7 сентября. Она состояла из семи новелл, в каждой из которых была рассказана история любви творческих деятелей, например, художника Сальвадора Дали и его русской музы Галы (настоящее имя — Елена Гомберг-Дьяконова). Жанр события был необычным, так как он являлся синтезом гимнастики, танца, балета и музыки, а на сцене находились не только артисты балета, но и спортсмены, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр по художественной гимнастике. По словам Винер, подготовка к постановке заняла долгое время.