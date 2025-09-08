«Любовь правит миром»: Винер поделилась эмоциями от премьеры «Наваждения»
Спектакль «Наваждение» посвящен удивительным любовным историям, потому что чувства являются двигателем жизни, заявила Ирина Винер в разговоре со спецкором НСН.
Любовь правит миром, поэтому постановка посвящена чувствам и парам, в которых есть русский след, рассказала художественный руководитель и продюсер спектакля «Наваждение», заслуженный тренер РФ Ирина Винер в разговоре со спецкором НСН.
Премьера спектакля «Наваждение» состоялась во Дворце Ирины Винер 7 сентября. Она состояла из семи новелл, в каждой из которых была рассказана история любви творческих деятелей, например, художника Сальвадора Дали и его русской музы Галы (настоящее имя — Елена Гомберг-Дьяконова). Жанр события был необычным, так как он являлся синтезом гимнастики, танца, балета и музыки, а на сцене находились не только артисты балета, но и спортсмены, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр по художественной гимнастике. По словам Винер, подготовка к постановке заняла долгое время.
«Наш жанр — это эклектика: соединение поэзии, танца, брейка, художественной гимнастики и живой музыки. Она дается трудно, но если получается — это уже произведение искусства. Я люблю такое. Мы выбрали любовь в качестве двигателя спектакля, потому что она и голод правят миром. Мы отработали текст, и решили посвятить постановку дню Москвы. К этому пришли, поскольку во всех парах есть русский след: у Сальвадора Дали, у Амедео Модильяни, конечно же, у Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Все эти истории очень волнительные и трогательные. Мы их готовили долго: с прошлого года выбирали материалы, артистов, факты, выходы, которые должны были заинтересовать зрителя. Принцип отбора актеров на роли был один: они каким-то образом должны были быть похожи на своих героев, а с другой стороны не подражать им. Когда мы выбирали девушку на роль Плисецкой, я сказала, чтобы ни в коем случае не выходила балерина, чтобы все было по-новому, по-особенному», — указала она.
Винер добавила, что в ближайшее время планирует продолжить творческую деятельность, и анонсировала совместную российско-китайскую постановку.
«В ближайших планах — международное сотрудничество. Мы сделаем спектакль, который будет посвящен 80-летию нашей и Китая победы над японскими милитаристами. Я думаю, что это будет интересно, поскольку мы хотим подготовить его с китайскими артистами и спортсменами. Он должен стать актуальным, так как мы налаживаем отношения с Пекином. Их артисты благожелательно и хорошо относятся к нам и нашей стране», — подчеркнула она.
