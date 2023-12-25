«Есть надежда!»: Цены на автомобили стабилизируются в начале 2024 года

«В начале 2024 года цены на автомобили должны стабилизироваться, они не будут дальше расти, поскольку курс рубля установился в коридоре 90-95 рублей к доллару. Есть надежда, что девальвационного роста цен не будет, хотя мы видим, что попытки нашей отечественной промышленности, включая «АвтоВАЗ», оградить себя от конкуренции с иностранными брендами продолжаются», - рассказал он.

Жигалов отметил, что отечественная автомобильная отрасль сегодня проигрывает Китаю на своей же территории.

«Недавно было заявление по поводу ужесточения требований к электромобилям. Это странно выглядит, так как электромобили у нас пользовались зеленым светом, субсидиями и параллельным импортом. Сейчас есть вектор в ту сторону, чтобы притормозить продажи импортных электромобилей, так как «АвтоВАЗ» свои планирует производить. Все эти меры никак не работают, так как не влияют напрямую на рост цен. Если мы посмотрим на нашу промышленность, то поймем, что мы дома проигрываем конкуренцию Китаю. Хотя у нас исходные условия в виде сырья и энергоресурсов дешевле, плюс еще логистика и защитные меры государства», - объяснил собеседник НСН.

В 2024 году цены на запчасти для автомобилей могут вырасти на 4-7%, заявила ранее директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, передает «Радиоточка НСН».

