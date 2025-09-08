Лавров заявил, что Россия готова к диалогу со всеми
Россия готова к диалогу со всеми, однако хочет равноправного взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
Как отметил глава дипломатического ведомства, в стиле Запада было «выстраивать Берлинские стены», условные преграды между собой и евразийским пространством.
«Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же - на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми», - подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России заявил, что Запад с помощью шантажа пытается помешать формированию многополярного мира, пишет 360.ru.
