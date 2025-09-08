Шамиль Тарпищев попал в базу «Миротворца»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оказался в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Сведения о Тарпищеве внесли на ресурс за участие в международных соревнованиях «с целью отбеливания репутации России». Президент федерации числится в базе с 2024 года.

В то же время топовые российские теннисисты, участвующие в международных турнирах, не значатся в базе скандально известного сайта.

Ранее стало известно, что на «Миротворце» появились данные экс-игрока сборной России по футболу Владимира Быстрова, пишет 360.ru.

