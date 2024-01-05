Исследование: Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными авто в России

Машины указанных марок чаще всего встречаются в списке самых покупаемых авто по каждому ФО. Так, в Центральном федеральном округе наиболее популярные модели — Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris. Также пользуются спросом Skoda Octavia, Toyota Camry, Kia моделей Sportage и Sorento.

В Приволжском и Уральском округах самыми популярными стали так же Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Кроме того, в число покупаемых авто вошли Lada Vesta и Kalina, Volkswagen Polo, Toyota RAV4, Mazda 6.

Жители Уральского ФО, помимо Lada и корейских марок, выбирают Opel Astra, Ford Focus, Volkswagen Polo. В Северо-Западном ФО пользуются спросом Kia Rio, Lada Granta и Ford Focus. Модель Granta входит в число самых популярных авто в Южном и Северо-Кавказском ФО, далее в списке лидеров продаж следуют Hyundai Solaris, Kia Ceed и Ford Focus.

При этом в Сибирском ФО самой покупаемой стала Toyota Camry, а Дальневосточном округе чаще всего приобретали модели Honda Vezel, Toyota Prius и Nissan X-Trail.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал, что продажи новых авто, в том числе легковых, грузовых и автобусов, в РФ увеличатся на 50% в годовом выражении, пишет «Свободная пресса».

