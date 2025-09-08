СМИ: Онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате

Внеочередной онлайн-саммит БРИКС состоится в закрытом формате 8 сентября. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, виртуальная встреча лидеров объединения начнется в 08:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск) и продлится пару часов.

«Речи будут закрыты для прессы... совместного заявления по окончании встречи не будет», — отмечается в сообщении.

Саммит был инициирован президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Участие в мероприятии примет в том числе президент России Владимир Путин, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
