СМИ: Онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате
8 сентября 202510:10
Внеочередной онлайн-саммит БРИКС состоится в закрытом формате 8 сентября. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, виртуальная встреча лидеров объединения начнется в 08:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск) и продлится пару часов.
«Речи будут закрыты для прессы... совместного заявления по окончании встречи не будет», — отмечается в сообщении.
Саммит был инициирован президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Участие в мероприятии примет в том числе президент России Владимир Путин, пишет 360.ru.
