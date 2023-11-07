СМИ: потолок цен на российскую нефть способствует укреплению рубля

Введенный странами G7 потолок цен на нефть из России теряет эффективность и способствовал укреплению российской национальной валюты, сообщает Wall Street Journal.

Золото и нефть резко подорожали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

По данным издания, поступления от нефти и газа в бюджет РФ в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. Это говорит о существенном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали.

По словам экспертов, Москва смогла нарастить объемы экспорта углеводородов. Улучшение торгового положения РФ способствует снижению давления на рубль, который в последние недели стабилизировался по отношению к доллару.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, установленный Западом потолок цен на российскую нефть в ближайшее время не отменят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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