СМИ: потолок цен на российскую нефть способствует укреплению рубля

По данным издания, поступления от нефти и газа в бюджет РФ в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. Это говорит о существенном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали.

По словам экспертов, Москва смогла нарастить объемы экспорта углеводородов. Улучшение торгового положения РФ способствует снижению давления на рубль, который в последние недели стабилизировался по отношению к доллару.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, установленный Западом потолок цен на российскую нефть в ближайшее время не отменят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

