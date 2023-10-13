Новак: потолок цен на российскую нефть не отменят в ближайшее время

Установленный Западом потолок цен на российскую нефть в ближайшее время не отменят. Таком мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью радио BFM.

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«Я не верю», - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности отмены потолка цен на нефть из РФ в ближайшее время.

Режим ограничения цены на поставляемую из России нефть действует с 5 декабря 2022 года. Потолок установлен на уровне $60 за баррель.

Президент России Владимир Путин допустил, что совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+ может потребоваться и после 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

