Золото и нефть резко подорожали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Так, биржевые цены золота подскочили почти на 1% за ночь. Сейчас золото торгуется на бирже около 2016 долларов.

Цена серебра на бирже составляет 23 доллара. Фьючерсные контракты на нефть выросли особенно заметно – до 90 долларов за баррель марки Brent и до 85 – за WTI.

Накануне экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода спрогнозировал повышение стоимости барреля нефти марки Brent до 100 долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

