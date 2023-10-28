Золото и нефть резко подорожали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Цены на ключевые ресурсы резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Bloomberg: Индия отказалась платить за российскую нефть в юанях

Так, биржевые цены золота подскочили почти на 1% за ночь. Сейчас золото торгуется на бирже около 2016 долларов.

Цена серебра на бирже составляет 23 доллара. Фьючерсные контракты на нефть выросли особенно заметно – до 90 долларов за баррель марки Brent и до 85 – за WTI.

Накануне экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода спрогнозировал повышение стоимости барреля нефти марки Brent до 100 долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильПалестинаБиржаЗолотоЦена На Нефть

Горячие новости

Все новости

партнеры