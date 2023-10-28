Золото и нефть резко подорожали на фоне конфликта на Ближнем Востоке
28 октября 202318:27
Цены на ключевые ресурсы резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Так, биржевые цены золота подскочили почти на 1% за ночь. Сейчас золото торгуется на бирже около 2016 долларов.
Цена серебра на бирже составляет 23 доллара. Фьючерсные контракты на нефть выросли особенно заметно – до 90 долларов за баррель марки Brent и до 85 – за WTI.
Накануне экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода спрогнозировал повышение стоимости барреля нефти марки Brent до 100 долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru