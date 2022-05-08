СМИ: постпреды ЕС не смогли договориться о санкциях против России
Соглашение по санкциям против Российской Федерации не достигнуто постпредами Евросоюза 8 мая, в частности, из-за позиции Венгрии. Обсуждение будет продолжено в ближайшие дни, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«27 Евросоюза на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения (об антироссийских санкциях – прим. НСН), ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни», — отмечается в публикации.
Агентство отмечает, что Венгрия по-прежнему блокирует инициативу Евросоюза по эмбарго российской нефти. Таким образом принятие всего пакета санкций также задерживается, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе предложили пересмотреть предлагаемые санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить от таких ограничений Венгрию и Словакию до конца 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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