СМИ: Объемы трансграничной торговли выросли за счет ухода иностранных брендов из РФ
За три квартала 2024 года покупатели из России потратили на товары из-за рубежа почти 190 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
По подсчетам организации, это на 62% выше, чем в 2023 году.
Известно, что увеличение оборотов, показатели которых в 2021 году были 317 млрд рублей, сложно прогнозировать в связи с возникновением логистических проблем. Это также связано со снижением в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию РФ товаров из наиболее дорогих категорий.
Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько рассказала изданию, что в 2023 году ситуация с трансграничной торговлей начала стабилизироваться по сравнению с 2022 годом из-за того, что покупатели начали самостоятельно приобретать продукцию на иностранных ресурсах в интернете.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в интервью НСН рассказал, что с 1 января 2025 года ТЦ будут платить «фантастические» налоги на прибыль и имущество, что приведет к росту цен для потребителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru