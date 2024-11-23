СМИ: Объемы трансграничной торговли выросли за счет ухода иностранных брендов из РФ

За три квартала 2024 года покупатели из России потратили на товары из-за рубежа почти 190 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По подсчетам организации, это на 62% выше, чем в 2023 году.

Известно, что увеличение оборотов, показатели которых в 2021 году были 317 млрд рублей, сложно прогнозировать в связи с возникновением логистических проблем. Это также связано со снижением в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию РФ товаров из наиболее дорогих категорий.

«Не гонитесь за ценой»: Корнейчук рассказал, как не наткнуться на «серый» смартфон

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько рассказала изданию, что в 2023 году ситуация с трансграничной торговлей начала стабилизироваться по сравнению с 2022 годом из-за того, что покупатели начали самостоятельно приобретать продукцию на иностранных ресурсах в интернете.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в интервью НСН рассказал, что с 1 января 2025 года ТЦ будут платить «фантастические» налоги на прибыль и имущество, что приведет к росту цен для потребителей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда-Перера, НСН
ТЕГИ:РоссияБрендыТорговля

Горячие новости

Все новости

партнеры