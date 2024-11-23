СМИ: Объемы трансграничной торговли выросли за счет ухода иностранных брендов из РФ

За три квартала 2024 года покупатели из России потратили на товары из-за рубежа почти 190 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По подсчетам организации, это на 62% выше, чем в 2023 году.

Известно, что увеличение оборотов, показатели которых в 2021 году были 317 млрд рублей, сложно прогнозировать в связи с возникновением логистических проблем. Это также связано со снижением в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию РФ товаров из наиболее дорогих категорий.