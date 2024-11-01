«Фантастические цифры»: ТЦ «отобьют» рост налогов повышением цен для потребителей

Олег Войцеховский заявил НСН, что с января некоторым торговым центрам придется платить «фантастические цифры» в рамках налога на имущество.

С 1 января 2025 года торговые центры будут платить «фантастические» налоги на прибыль и имущество, что приведет к росту цен для потребителей, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В отрасли указывают, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ значительно увеличивает кредитную нагрузку на ТЦ, что приведет к сложностям уже в ближайшее время. Собственники торговых центров уже обратились в профильные ведомства за поддержкой в виде льгот по кредитам. Войцеховский указал и на другие вызовы, с которыми столкнется отрасль уже с 1 января.

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«С первого января поднимается с 20 до 25% налог на прибыль. Это очень серьезная цифра. И именно для коммерческой недвижимости, для торговых центров, для участков и объектов стоимостью выше 300 миллионов рублей очень сильно повышаются коэффициенты расчета налога на недвижимое имущество. На здание с 2,2 до 2,5% повышается коэффициент, на земельные участки – с 0,3 до 1,5%. В регионах этот вопрос будут решать самостоятельно, но такие рамки предусмотрены. В этих условиях надо пересматривать все рыночные концепции, все отношения с арендаторами», - отметил он.

По его словам, даже крупным центрам будет сложно справиться с новыми условиями игры, а в ряде случаев «дорогим» ТЦ придется платить теперь «фантастические цифры».

«У крупных торговых центров есть свои козыри, малые торговые центры тоже имеют свои плюсы на рынке. Уязвимости также есть у всех представителей рынка. Я не думаю, что изменения не затронут, например, большие торговые центры. У нас есть очень дорогие и большие ТЦ, там прирост коэффициента для расчета налогов на имущество может дать фантастические цифры», - подчеркнул он.

Войцеховский уверен, что заплатят в итоге потребители, несмотря на то, что цены на рынке сегодня уже «на грани».

«Абсолютно точно в большинстве случаев покупатель тоже в стороне не останется, потому что торговые центры скажут, что такую нагрузку не вытягивают. Торговые центры будут перекладывать часть нагрузки на арендаторов, а арендаторы смогут это отбить только повышением цен. А цены сегодня на потребительском рынке на грани психологического восприятия. Сейчас этот баланс будет смещаться все больше вверх. Поэтому мы за план плавного перехода к этой всей новизне», - подытожил собеседник НСН.

В российских торговых центрах осталось меньше 6% свободных площадей, но в ближайшее время до 10% арендаторов придется сменить, заявил ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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