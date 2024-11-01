«Фантастические цифры»: ТЦ «отобьют» рост налогов повышением цен для потребителей

С 1 января 2025 года торговые центры будут платить «фантастические» налоги на прибыль и имущество, что приведет к росту цен для потребителей, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В отрасли указывают, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ значительно увеличивает кредитную нагрузку на ТЦ, что приведет к сложностям уже в ближайшее время. Собственники торговых центров уже обратились в профильные ведомства за поддержкой в виде льгот по кредитам. Войцеховский указал и на другие вызовы, с которыми столкнется отрасль уже с 1 января.