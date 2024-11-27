В Госдуме заявили о масштабной нехватке работников ВПК

Предприятия военно-промышленного комплекса России столкнулись с масштабной нехваткой кадров. Об этом на «правительственном часе» заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

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По его словам, это связано с избытком гуманитариев и дефицитом инженерных специальностей, который образовался в последние десятилетия.

«По некоторым оценкам, дефицит специалистов ВПК уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек», — подчеркнул парламентарий.

Ране президент РФ Владимир Путин заявил, что в отечественной экономике есть сложности и дисбалансы, причиной которых являются, в том числе, кадровый дефицит и санкции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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