В Госдуме заявили о масштабной нехватке работников ВПК

По его словам, это связано с избытком гуманитариев и дефицитом инженерных специальностей, который образовался в последние десятилетия.

«По некоторым оценкам, дефицит специалистов ВПК уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек», — подчеркнул парламентарий.

Ране президент РФ Владимир Путин заявил, что в отечественной экономике есть сложности и дисбалансы, причиной которых являются, в том числе, кадровый дефицит и санкции, сообщает RT.

