СМИ: Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого футбольного клуба

По данным телеканала, российский предприниматель контактировал с Сепильем через знакомого ему турецкого бизнесмена, стороны оценили рынок и уже готовы к непосредственной встрече представителя Абрамовича и руководства «Гёзтепе».

Как отмечается, нынешний владелец турецкого клуба Мехмет Сепиль приобрел его в 2014 году за $7,5 миллионов.

Как утверждает телеканал, из-за неудачного выступления команды в чемпионате страны, Сепиль надеется продать актив Абрамовичу.

Ранее СМИ сообщали, что вклады Романа Абрамовича в частных инвестиционных фондах в США заблокировали после введения Великобританией санкций против российского миллиардера.

