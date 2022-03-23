СМИ: Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого футбольного клуба
Телеканал CNN Turk сообщил о начале переговоров между владельцем турецкого футбольного клуба «Гёзтепе» Мехметом Сепильем и представителями российского бизнесмена Романа Абрамовича.
По данным телеканала, российский предприниматель контактировал с Сепильем через знакомого ему турецкого бизнесмена, стороны оценили рынок и уже готовы к непосредственной встрече представителя Абрамовича и руководства «Гёзтепе».
Как отмечается, нынешний владелец турецкого клуба Мехмет Сепиль приобрел его в 2014 году за $7,5 миллионов.
Как утверждает телеканал, из-за неудачного выступления команды в чемпионате страны, Сепиль надеется продать актив Абрамовичу.
Ранее СМИ сообщали, что вклады Романа Абрамовича в частных инвестиционных фондах в США заблокировали после введения Великобританией санкций против российского миллиардера.
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