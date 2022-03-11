СМИ: Абрамовичу дали 81 день, чтобы продать ФК «Челси»
Попавшему под санкции российскому бизнесмену Роману Абрамовичу дали всего 81 день, чтобы он смог продать футбольный клуб «Челси», пишет The Sun.
Издание напоминает, что ограничения, наложенные на предпринимателя, запрещают ему зарабатывать деньги на территории Великобритании, однако у него появится шанс продать клуб, если он не получит при этом прибыли.
По данным The Sun, у Абрамовича есть срок до 31 мая - это последний день действия «лицензии», которая позволяет «Челси» играть в АПЛ. В противном случае не может быть гарантировано выживание клуба, как действующей структуры.
Ранее под британские санкции попали российские предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев, сообщает RT.
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