СМИ: Мясо птицы в России подешевело в среднем на 10% за неделю
За последнюю неделю в России наблюдается снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.
Так сообщается, что с 20 по 24 ноября бедра бройлера подешевели на 10% до 172 рублей за килограмм, филе подешевело в среднем на 3%. А цена на свиную грудинку упала на 4% до 225 рублей за один килограмм.
До этого глава государства Владимир Путин ждет до 20 декабря предложений по увеличению объемов производства мяса птицы на отечественном рынке. При этом Россия уже начала закупать у Белоруссии и Казахстана мясо птицы для стабилизации цен на внутреннем рынке.
А продукцию птицеводческой отрасли, в том числе курятину и пищевое яйцо, начнут поставлять в Россию птицеводческие предприятия Азербайджана, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, передает «Радиоточка НСН».
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