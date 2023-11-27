СМИ: Мясо птицы в России подешевело в среднем на 10% за неделю

До этого глава государства Владимир Путин ждет до 20 декабря предложений по увеличению объемов производства мяса птицы на отечественном рынке. При этом Россия уже начала закупать у Белоруссии и Казахстана мясо птицы для стабилизации цен на внутреннем рынке.

А продукцию птицеводческой отрасли, в том числе курятину и пищевое яйцо, начнут поставлять в Россию птицеводческие предприятия Азербайджана, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, передает «Радиоточка НСН».

