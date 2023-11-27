СМИ: Мясо птицы в России подешевело в среднем на 10% за неделю

За последнюю неделю в России наблюдается снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Так сообщается, что с 20 по 24 ноября бедра бройлера подешевели на 10% до 172 рублей за килограмм, филе подешевело в среднем на 3%. А цена на свиную грудинку упала на 4% до 225 рублей за один килограмм.

Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам

До этого глава государства Владимир Путин ждет до 20 декабря предложений по увеличению объемов производства мяса птицы на отечественном рынке. При этом Россия уже начала закупать у Белоруссии и Казахстана мясо птицы для стабилизации цен на внутреннем рынке.

А продукцию птицеводческой отрасли, в том числе курятину и пищевое яйцо, начнут поставлять в Россию птицеводческие предприятия Азербайджана, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МясоЦены На Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры