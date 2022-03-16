СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России
Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальных представителей Соединенных Штатов.
Отмечается, что власти Китая также рассматривают вариант передачи России военных дронов, что крайне настораживает власти США.
Как пишет издание, после переговоров США и Китая в Риме 14 марта американская сторона высказала не лучшие прогнозы по поводу развития ситуации на Украине. При этом Соединенные Штаты отметили важность продолжения коммуникации между Вашингтоном и Китаем.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Украина давно могла бы договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.
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