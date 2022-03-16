СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России

Отмечается, что власти Китая также рассматривают вариант передачи России военных дронов, что крайне настораживает власти США.

Как пишет издание, после переговоров США и Китая в Риме 14 марта американская сторона высказала не лучшие прогнозы по поводу развития ситуации на Украине. При этом Соединенные Штаты отметили важность продолжения коммуникации между Вашингтоном и Китаем.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Украина давно могла бы договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.

