СМИ: Китай решил оказать экономическую помощь России

Китай решил оказывать экономическую и финансовую помощь России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальных представителей Соединенных Штатов.

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Отмечается, что власти Китая также рассматривают вариант передачи России военных дронов, что крайне настораживает власти США.

Как пишет издание, после переговоров США и Китая в Риме 14 марта американская сторона высказала не лучшие прогнозы по поводу развития ситуации на Украине. При этом Соединенные Штаты отметили важность продолжения коммуникации между Вашингтоном и Китаем.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Украина давно могла бы договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.

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ФОТО: РИА Новости
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