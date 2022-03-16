Зеленский попросил у Конгресса США С-300

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США обеспечить поставки Украине зенитно-ракетных систем С-300 и других систем ПВО. По его словам, это может стать альтернативой установлению бесполетной зоны над Украиной.

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Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Госдепартамент США пытается найти страны, у которых есть на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300 советского производства, чтобы доставить их на Украину.

В среду, 16 марта, Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед Конгрессом США.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Конгресс СШАВладимир ЗеленскийС-300
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