Зеленский попросил у Конгресса США С-300

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Госдепартамент США пытается найти страны, у которых есть на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300 советского производства, чтобы доставить их на Украину.

В среду, 16 марта, Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед Конгрессом США.



