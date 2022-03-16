Зеленский попросил у Конгресса США С-300
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США обеспечить поставки Украине зенитно-ракетных систем С-300 и других систем ПВО. По его словам, это может стать альтернативой установлению бесполетной зоны над Украиной.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Госдепартамент США пытается найти страны, у которых есть на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-300 советского производства, чтобы доставить их на Украину.
В среду, 16 марта, Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед Конгрессом США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Sotheby's и Christie's отменили недели торгов русским искусством
- Путин сравнил русофобию на Западе с еврейскими погромами
- Путин назвал кровавым терактом удар Киева «Точкой-У» по Донецку
- Путин: США и ЕС объявили дефолт России
- В МЭА предрекли «глобальный шок» из-за перебоев с поставками российской нефти
- Путин: Тактика боевых действий на Украине полностью себя оправдала
- Зеленский попросил у Конгресса США С-300
- Путин объяснил появление российских войск под Киевом
- Вучич: Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии
- Аксёнов пообещал награду за поимку призывавшего убивать русских детей журналиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru