СМИ: Китай начал искать замену российской нефти после санкций США

Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы КНР начали искать новых поставщиков нефти после того, как Вашингтон объявили о самих масштабных санкциях против нефтяной отрасли России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Согласно данным, к перебоям поставок, в частности, готовятся Yulong Petrochemical, Cnooc и Jiangsu Eastern Shenghong. Они рассылают запросы в Африку, на Ближний Восток, а также Северную и Южную Америку, чтобы понять, кто быстро сможет удовлетворить спрос и заменить российскую нефть.