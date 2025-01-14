СМИ: Китай начал искать замену российской нефти после санкций США
Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы КНР начали искать новых поставщиков нефти после того, как Вашингтон объявили о самих масштабных санкциях против нефтяной отрасли России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.
Согласно данным, к перебоям поставок, в частности, готовятся Yulong Petrochemical, Cnooc и Jiangsu Eastern Shenghong. Они рассылают запросы в Африку, на Ближний Восток, а также Северную и Южную Америку, чтобы понять, кто быстро сможет удовлетворить спрос и заменить российскую нефть.
Самым частым сроком начала поставок фигурирует февраль, добавляется в материале.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что Россия может вдвое увеличить скидку на нефть для Китая и Индии на фоне ситуации с застрявшими танкерами. По его словам, текущие обстоятельства открывают окно возможностей для всех покупателей российской нефти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru