Песков: Cанкции США против нефти и газа ведут к дестабилизации мировых рынков

Новые санкции США против российских нефти и газа «не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков». Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Альфастрахования»

По его словам, российские власти будут конфигурировать работу компаний из РФ таким образом, «чтобы минимизировать последствия этих незаконных решений».

«Будем очень внимательно отслеживать последствия», - заключил представитель Кремля.

Ранее США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с энергетическим сектором России, а также свыше 180 судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры