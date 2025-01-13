Песков: Cанкции США против нефти и газа ведут к дестабилизации мировых рынков
Новые санкции США против российских нефти и газа «не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков». Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российские власти будут конфигурировать работу компаний из РФ таким образом, «чтобы минимизировать последствия этих незаконных решений».
«Будем очень внимательно отслеживать последствия», - заключил представитель Кремля.
Ранее США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с энергетическим сектором России, а также свыше 180 судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru