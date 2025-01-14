Энергоэксперт допустил, что РФ удвоит скидку на нефть Китаю и Индии из-за санкций США

«Сейчас скидка для покупателей российской нефти составляет примерно $10-13 на баррель топлива. Дисконт на какое-то время может вырасти до $20-24. Скидка постоянно меняется. Государству от этого фактически ничего не будет», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, текущие обстоятельства открывают окно возможностей для всех покупателей российской нефти. При этом особенно выгодной скидка станет для Пекина и Дели.

Ранее сообщалось, что три танкера, которые перевозили более двух миллионов баррелей российской нефти, застряли в китайском порту Донцзяко. Подобное произошло после того, как руководство гавани отказалось принять суда, попавшие под санкции США, напоминает «Радиоточка НСН».

