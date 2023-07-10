СМИ: к 2030 году МРОТ могут увеличить в два раза
10 июля 202306:20
Министерство труда России намерено увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году, сообщают «Известия».
Показатель вырастит в два раза по сравнению с 2023 годом. Это позволит опередить инфляцию и нарастить темпы увеличения прожиточного минимума.
Для увеличения показателя вдвое к 2030 году потребуется около 2,4 триллиона рублей.
Ранее Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5 процента с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru