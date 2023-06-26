Голикова заявила, что повышение МРОТ увеличит доходы в бюджеты всех уровней
Повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года предоставит дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС.
Зампред правительства напомнила, что ранее президент Владимир Путин подтвердил необходимость опережающего роста МРОТ по сравнению с прожиточным минимумом.
«Решение о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%, - конечно, это дополнительные расходы ... но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», — подчеркнула Голикова.
По словам вице-премьера, это выгодно в первую очередь бюджетам регионов, куда поступает основной подоходный налог, составляющий основную доходную базу. Также повышение МРОТ приведет к увеличению зарплат 4,8 млн граждан, в том числе работающих на более квалифицированных должностях, пишет Ura.ru.
Ранее Минтруд сообщил, что подготовил поправки об увеличении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, сообщает телеканал «360».
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