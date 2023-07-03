Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян
Министерство труда и соцзащиты РФ представило на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года.
В пресс-службе ведомства указали, что благодаря индексации на 18,5% МРОТ вырастет до 19 242 рублей. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, ещё 47,4 млрд рублей - из внебюджетного сектора.
«Увеличение МРОТ обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников», - подчеркнули в Минтруда.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня МРОТ с 2024 года приведёт к росту доходов бюджета всех уровней, сообщает RT.
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