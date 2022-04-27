СМИ: Итальянская Eni готова платить за российский газ в рублях

Итальянская энергетическая компания Eni SpA намерена открыть рублёвый счёт в Газпромбанке, как того требует Россия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, в компании при этом заявили, что будут ещё консультироваться с правительством Италии и европейскими властями в отношении того, можно ли использовать счета для покупки российского газа и при каких условиях.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что десять покупателей из Европы уже открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок российского газа в рублях.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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