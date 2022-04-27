СМИ: Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в «Газпромбанке»

В каких именно странах приняли такое решение, не уточняется. При этом четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в российской валюте.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла условия Москвы по оплате топлива в рублях, по его словам, аналогичное решение приняли в Германии. В австрийском Минэнерго подтвердили, что газ поступал и поступает без перебоев.

При этом отказавшиеся платить в российской валюте Польша и Болгария остались без топлива из РФ: компания «Газпром» приостановила поставки в эти страны.

