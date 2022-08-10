СМИ: Индия при расчетах с Россией отказалась от доллара США

Компании Индии при покупке российских энергоносителей отказались от расчетов в долларах США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на таможенные документы.

Как отмечается, в июне индийские компании приобрели у РФ 1,7 млн тонн угля, при этом почти половина стоимости продукции была оплачена в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, за остальную часть индийцы заплатили в гонконгских долларах, евро и китайских юанях.

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Доля европейской валюты в российско-индийских расчётах сейчас не превышает одной четверти.

Ранее СМИ сообщали, что Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за газ с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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