СМИ: Индия при расчетах с Россией отказалась от доллара США

Компании Индии при покупке российских энергоносителей отказались от расчетов в долларах США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на таможенные документы.

Как отмечается, в июне индийские компании приобрели у РФ 1,7 млн тонн угля, при этом почти половина стоимости продукции была оплачена в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, за остальную часть индийцы заплатили в гонконгских долларах, евро и китайских юанях.