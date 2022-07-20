СМИ: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за газ с Россией

Турция намерена перейти на расчеты с Россией за поставки газа в лиры и рубли, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

По его данным, этот вопрос должен был обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана в Тегеране.

Как отмечается, уход от доллара при расчетах за энергоносители поможет Анкаре замедлить резкое сокращение валютных резервов, а Россия сможет закупать за лиры напрямую плодоовощную и другую продукцию у турецких производителей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:РоссияДедолларизацияПоставкиТурция
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