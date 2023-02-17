СМИ: Главы МИД Евросоюза обсудят 20 февраля новый пакет санкций против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 20 февраля десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что ЕС намерен утвердить очередной пакет ограничений до 24 февраля.
По данным СМИ, накануне послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций из-за разногласий в вопросе ограничения импорта российского синтетического каучука.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид Салливан 22 февраля встретится с послами сообщества в Брюсселе для обсуждения новых антироссийских ограничений.
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