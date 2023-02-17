СМИ: Главы МИД Евросоюза обсудят 20 февраля новый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 20 февраля десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Отмечается, что ЕС намерен утвердить очередной пакет ограничений до 24 февраля.

По данным СМИ, накануне послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций из-за разногласий в вопросе ограничения импорта российского синтетического каучука.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид Салливан 22 февраля встретится с послами сообщества в Брюсселе для обсуждения новых антироссийских ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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