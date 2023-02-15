Швейцария заявила об отсутствии оснований для передачи Украине активов России
Швейцария заявила, что нет никаких юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов, следует из сообщения, опубликованного на сайте Федерального совета страны.
Уточняется, что эта мера «противоречила бы конституционным гарантиям».
Накануне представители стран Евросоюза утвердили в Брюсселе создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
Как отмечается, новый орган займется изучением местонахождения российских активов и их стоимости, а также всесторонне проанализирюет возможности по их использованию.
Ранее, как сообщает НСН, глава Еврокомиссии назвала главной целью ЕС конфискацию активов РФ. В России подобные предложения считают грабежом.
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