СМИ: G7 установит разные пределы цен на нефтепродукты РФ

Страны «Группы семи» намерены установить разные уровни предельной стоимости нефтепродуктов из России в рамках санкционных мер. Об этом стало известно агентству Reuters от представителя объединения.

Согласно этой информации, в будущем месяце G7 предполагает ввести в действие два предельных значения цен на топливо из РФ. Один - для нефтепродуктов, которые торгуются с премией, а второй - для тех, что реализуются с дисконтом.

Ранее «семёрка», Евросоюз и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен в $60 за баррель на нефть из РФ, которая поставляется танкерами по морю. В дополнение с 5 февраля должны начать действовать предельные цены на нефтепродукты с параметрами, которые определят позднее.