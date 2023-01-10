СМИ: G7 установит разные пределы цен на нефтепродукты РФ
Страны «Группы семи» намерены установить разные уровни предельной стоимости нефтепродуктов из России в рамках санкционных мер. Об этом стало известно агентству Reuters от представителя объединения.
Согласно этой информации, в будущем месяце G7 предполагает ввести в действие два предельных значения цен на топливо из РФ. Один - для нефтепродуктов, которые торгуются с премией, а второй - для тех, что реализуются с дисконтом.
Ранее «семёрка», Евросоюз и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен в $60 за баррель на нефть из РФ, которая поставляется танкерами по морю. В дополнение с 5 февраля должны начать действовать предельные цены на нефтепродукты с параметрами, которые определят позднее.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на этот шаг. Москва введёт запрет на поставки нефти странам, которые применяют потолок цен, с 1 февраля 2023 года. Дату для нефтепродуктов определит кабинет министров.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия ответит на «потолок цен» на нефть скидками для других стран.
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